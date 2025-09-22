Собянин сообщил об уничтожении ещё двух атаковавших Москву БПЛА

«Ещё два беспилотных средства уничтожены силами ПВО Минобороны», — написал он в Telegram-канале.
Пока что нет информации о каких-либо повреждениях. Экстренные службы продолжают работу на местах.
Несколько минут назад Собянин сообщил, что ПВО России отражает атаку БПЛА на Москву. По сообщениям очевидцев, взрывы были слышны в центре и на юго-западе Москвы, Новой Москве и городах к западу от столицы. Позже стало известно об уничтожении семи дронов над Москвой.
