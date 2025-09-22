Росавиация: Временные ограничения ввели в аэропорту Шереметьево

В столичном аэропорту Шереметьево были введены ограничения на прием и выпуск рейсов. Об этом в понедельник, 22 сентября, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
— Аэропорт Шереметьево. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — написал Кореняко в своем Telegram-канале.
12 сентября в четырех аэропортах, расположенных в городах Иваново, Пскове, Ярославле, а также в петербургском Пулкове ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов. По словам Артема Кореняко, это повлияло на возможности использования воздушных трасс для полетов из Калининграда и в него.
29 августа самолет компании «Уральские авиалинии», который летел из Сочи в Москву, срочно вернулся в аэропорт вылета из-за отказа двигателя при взлете. После экстренной посадки у нескольких пассажиров возникли проблемы с сердцем. В результате одну женщину госпитализировали, а остальных пассажиров разместили в гостинице. Следующий вылет состоялся в 05:00.