Суд в Ростове вынес приговор подозреваемому в государственной измене

Свою шпионскую деятельность мужчина вел с 3 мая по 20 сентября 2023 года. За это время он четырнадцать раз собирал информацию о местах дислокации военной техники и личного состава Минобороны РФ в Горловке и Горловском районе. Все сведения, включая точные географические координаты, он передавал своему куратору через мессенджер.