Суд в Ростове вынес приговор подозреваемому в государственной измене

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону вынес приговор подсудимому, которому предъявили обвинения в государственной измене (ст. 275 УК РФ) и публичных призывах к терроризму через Интернет (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ).
Суд установил, что 4 марта 2023 года, находясь на территории ДНР, мужчина разместил в публичном интернет-канале публикацию с призывом к терроризму.
Кроме этого, экстремист вступил в контакт с человеком, действующим в интересах украинской разведки. Он согласился за деньги собирать и передавать секретные данные о Вооруженных Силах России.
Свою шпионскую деятельность мужчина вел с 3 мая по 20 сентября 2023 года. За это время он четырнадцать раз собирал информацию о местах дислокации военной техники и личного состава Минобороны РФ в Горловке и Горловском районе. Все сведения, включая точные географические координаты, он передавал своему куратору через мессенджер.
20 ноября 2023 года пособника украинской стороны задержали сотрудники правоохранительных органов.
Суд признал подсудимого виновным и назначил ему 16 лет и 6 месяцев колонии строгого режима. Приговор пока не вступил в силу и может быть обжалован в Апелляционном военном суде.
