Трамп готовится ко встрече с Зеленским

Президент США Дональд Трамп во вторник, 23 сентября, проведет встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским на полях Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.

Трамп проведет встречу с Зеленским в рамках Генассамблеи ООН.

Президент США Дональд Трамп во вторник, 23 сентября, проведет встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским на полях Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.

«Президент также проведет двусторонние встречи с Генеральным секретарем ООН и лидерами Украины, Аргентины и Европейского союза, позже в этот же день президент также проведет многостороннюю встречу с Катаром», — заявила Левитт на брифинге. Кроме того у Трампа ожидаются переговоры с представителями Саудовской Аравии, Индонезии, Пакистана, Египта, Объединенных Арабских Эмиратов и Иордании.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕБелый дом начал подготовку двух международных переговоров с участием Трампа.

Ранее представители Белого дома отмечали, что Трамп намерен использовать площадку ООН для укрепления международных союзов и продвижения позиций США по важнейшим вопросам повестки дня. Также RT сообщал что в Генассамблее впервые с 1967 года примет участие президент Сирии.

