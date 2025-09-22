Генсек ООН Гутерреш проведет переговоры с Лавровым в Нью-Йорке

Также в ходе 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН планируется проведение переговоров между Лавровым и государственным секретарем Соединенных Штатов Марко Рубио. Глава российского внешнеполитического ведомства выразил уверенность в необходимости продолжения диалога с Соединенными Штатами с целью поиска путей разрешения кризиса на Украине.