Отражена атака украинских беспилотников на Москву

Вечером 22 сентября взрывы в небе наблюдали и слышали жители подмосковного Красногорска, а также столичных районов Внуково, Солнцево, Зюзино и других. В соцсетях писали, что взрывы напоминали хлопки салюта, только были гораздо резче и громче. После них в небе можно было увидеть инверсионные следы от ракет, а в отдельных районах отмечалось падение обломков. В эти места тут же отправлялись наряды полиции и саперы из Росгвардии.