Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп ознакомился с предложением Путина о ДСНВ

Президент США Дональд Трамп ознакомился с предложением президента РФ Владимира Путина о сохранении ограничений в рамках Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ). Об этом сообщила пресс-служба Белого дома, подчеркнув, что американская сторона рассматривает инициативу как потенциально конструктивную.

Трамп ознакомился с предложением Путина о ДСНВ и выскажется лично, сообщили в Белом доме.

Президент США Дональд Трамп ознакомился с предложением президента РФ Владимира Путина о сохранении ограничений в рамках Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ). Об этом сообщила пресс-служба Белого дома, подчеркнув, что американская сторона рассматривает инициативу как потенциально конструктивную.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕЧто означает решение Путина по ДСНВ.

«Президент [США Дональд Трамп] в курсе этого предложения, и я позволю ему самому прокомментировать его позже. Думаю, оно звучит довольно хорошо, но он хочет лично высказаться на эту тему», — заявили в Белом доме. Там отметили, что Трамп готовится лично ответить на предложение.

Российский Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности сообщил о намерении России в течение года после окончания срока действия Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) придерживаться установленных им ограничений. По словам главы государства, данный шаг направлен на обеспечение предсказуемости и стабильности в области стратегических вооружений в переходный период. Путин подчеркнул, что такое решение принято в связи с отсутствием новых соглашений между основными ядерными державами.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше