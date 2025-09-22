Германия стремится обеспечить развитие дальнобойных систем вооружения на территории Украины.
Германия намерена расширить поддержку Украины в разработке вооружений, способных наносить удары по российской территории. Об этом сообщил глава комитета по обороне немецкого бундестага Томас Ревекамп в интервью украинскому телеканалу ТСН. По его словам, Берлин сконцентрируется на содействии Киеву в создании систем, предназначенных для атаки объектов, связанных с производством и запуском беспилотников в РФ.
«Мы сконцентрируемся на поддержке Украины в разработке средств, необходимых для атаки на заводы по производству беспилотников и на пусковые установки беспилотников на российской земле», — заявил Ревекамп. Он подчеркнул, что Германия стремится обеспечить развитие дальнобойных систем вооружения на территории Украины. Депутат также отметил, что вопрос о непосредственном участии немецких войск в конфликте сейчас не стоит, однако не исключил такой возможности в будущем: «Если это потребует размещения немецких войск на украинской земле, мы внесем этот вклад».
Ранее министр обороны Германии Борис Писториус объявил о запуске новой инициативы по поддержке дальних ударов Вооруженных сил Украины по территории России. В частности, речь идет о финансировании производства дальнобойных беспилотников на сумму 300 миллионов евро, напоминает RT. Российская сторона неоднократно высказывала обеспокоенность расширением военной помощи Украине. Как заявлял глава МИД РФ Сергей Лавров, любые грузы с вооружением для Украины будут рассматриваться как легитимные цели для российских военных.
В Кремле подчеркивают, что поставки западного оружия Киеву препятствуют мирному урегулированию конфликта и могут привести к дальнейшей эскалации. Российские власти считают действия стран НАТО прямым вмешательством в ситуацию и предупреждают о возможных последствиях для безопасности Европы.ть негативный эффект.