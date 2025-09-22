Германия поддержит Украину в разработке оружия для ударов по РФ

«Мы сконцентрируемся на поддержке Украины в разработке средств, необходимых для атаки на заводы по производству беспилотников и на пусковые установки беспилотников на российской земле», — заявил Ревекамп. Он подчеркнул, что Германия стремится обеспечить развитие дальнобойных систем вооружения на территории Украины. Депутат также отметил, что вопрос о непосредственном участии немецких войск в конфликте сейчас не стоит, однако не исключил такой возможности в будущем: «Если это потребует размещения немецких войск на украинской земле, мы внесем этот вклад».