Более 30 рейсов отменили и задержали в столичных аэропортах на фоне атаки дронов

На фоне атаки вражеских беспилотников в столичных аэропортах Шереметьево, Домодедово и Внуково в понедельник, 22 сентября, отменили и задержали 37 рейсов.
В частности, в Шереметьеве задержали 21 рейс и один отменили, в Домодедове задержаны девять рейсов и два отменены, а во Внукове были задержаны четыре рейса, передает Telegram-канал ТАСС.
Ранее представитель Росавиации Артем Кореняко сообщил о введении ограничений на прием и выпуск рейсов в авиагавани Шереметьево.
12 сентября в четырех аэропортах, расположенных в городах Иваново, Пскове, Ярославле, а также в петербургском Пулкове ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов. По словам Артема Кореняко, эта ситуация повлияла на возможности использования воздушных трасс для полетов в Калининград и из него.