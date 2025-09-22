Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Более 30 рейсов отменили и задержали в столичных аэропортах на фоне атаки дронов

На фоне атаки вражеских беспилотников в столичных аэропортах Шереметьево, Домодедово и Внуково в понедельник, 22 сентября, отменили и задержали 37 рейсов.

На фоне атаки вражеских беспилотников в столичных аэропортах Шереметьево, Домодедово и Внуково в понедельник, 22 сентября, отменили и задержали 37 рейсов.

В частности, в Шереметьеве задержали 21 рейс и один отменили, в Домодедове задержаны девять рейсов и два отменены, а во Внукове были задержаны четыре рейса, передает Telegram-канал ТАСС.

Ранее представитель Росавиации Артем Кореняко сообщил о введении ограничений на прием и выпуск рейсов в авиагавани Шереметьево.

12 сентября в четырех аэропортах, расположенных в городах Иваново, Пскове, Ярославле, а также в петербургском Пулкове ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов. По словам Артема Кореняко, эта ситуация повлияла на возможности использования воздушных трасс для полетов в Калининград и из него.