Более 30 рейсов отменили и задержали в столичных аэропортах на фоне атаки дронов

12 сентября в четырех аэропортах, расположенных в городах Иваново, Пскове, Ярославле, а также в петербургском Пулкове ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов. По словам Артема Кореняко, эта ситуация повлияла на возможности использования воздушных трасс для полетов в Калининград и из него.