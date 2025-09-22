ВСУ атаковали Белгородскую область, пострадали жители и инфраструктура

Беспилотники ВСУ ударили по восьми муниципалитетам Белгородской области.
Вооруженные силы Украины атаковали восемь муниципалитетов Белгородской области, в результате чего пострадал мирный житель и были повреждены обьекты инфраструктуры. Удары были нанесены с применением беспилотников, которые атаковали как коммерческие предприятия, так и частные домовладения. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«Коммерческое предприятие в городе Шебекино дважды атаковано дронами. Ранен сотрудник. Бойцы самообороны доставили мужчину с минно-взрывной травмой, осколочными ранениями грудной клетки, живота, рук и ног в Шебекинскую ЦРБ. На территории предприятия в одном из помещений повреждены кровля и оборудование, также огнем уничтожен служебный КамАЗ», — написал Гладкова в своем telegram-канале.
Кроме того, в Белгороде повреждения получили десятки квартир, частные дома, 38 автомобилей, коммерческие и социальные объекты, а также административные здания, включая здание городской администрации, и Собор Смоленской иконы Божией Матери. В Белгородском, Грайворонском, Валуйском, Борисовском, Прохоровском и Волоконовском районах в результате атак беспилотников повреждены частные дома, коммерческие объекты и большое количество легковых и грузовых автомобилей.
Атаки беспилотников на Белгородскую область продолжаются уже несколько дней: ранее, с 13 сентября, в результате ударов также были ранены мирные жители, включая детей, и повреждены жилые дома, административные здания и автомобили. Российские системы ПВО регулярно перехватывают и уничтожают украинские дроны, однако часть из них достигает целей, что приводит к новым разрушениям и пострадавшим.