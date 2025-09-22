ВСУ атаковали Белгородскую область, пострадали жители и инфраструктура

Атаки беспилотников на Белгородскую область продолжаются уже несколько дней: ранее, с 13 сентября, в результате ударов также были ранены мирные жители, включая детей, и повреждены жилые дома, административные здания и автомобили. Российские системы ПВО регулярно перехватывают и уничтожают украинские дроны, однако часть из них достигает целей, что приводит к новым разрушениям и пострадавшим.