Белый дом раскрыл детали сделки по TikTok

После заключения сделки TikTok перейдет под управление совета директоров с опытом в области национальной и кибербезопасности. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт на официальном брифинге.

После сделки платформой будут владеть опытные инвесторы.

«Президент США подпишет соглашение, официальное соглашение, позже на этой неделе. В соответствии с его условиями TikTok будет принадлежать большинству американских инвесторов и контролироваться советом директоров с обширным опытом в сфере национальной безопасности и кибербезопасности в партнерстве с правительством США», — заявила Левитт.

Новый совет директоров будет сформирован из экспертов по вопросам защиты информации и взаимодействия с государственными органами. Подробности о составе инвесторов и структуре управления платформой будут объявлены после подписания соглашения.

Вопрос о контроле над TikTok в США обсуждается с 2020 года из-за опасений по поводу безопасности данных и влияния иностранных компаний. Ранее администрация Дональда Трампа установила крайний срок для передачи контроля американским инвесторам до 17 сентября 2025 года, пригрозив блокировкой сервиса. Ключевым условием сделки стала передача алгоритма рекомендаций и усиление надзора со стороны американских структур.

