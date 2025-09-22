Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Румынии спасли украинца, который неделю провел в горах

Число нелегальных переходов границы Румынии украинскими гражданами значительно возросло.

Источник: Аргументы и факты

Украинец, блуждавший неделю в суровых условиях Марамурешских гор, был спасен благодаря действиям румынских служб экстренной помощи. Об этом информирует радиостанция Romania.

В минувшее воскресенье, 29-летний украинец, проведя семь дней в горах, был найден в тяжелом состоянии грибниками. Он был сильно обезвожен и не принимал пищу на протяжении двух дней.

Мужчина также жаловался на сильные головные боли, ухудшение зрения на левый глаз и множественные ушибы. Медицинская бригада оперативно доставила его в ближайшую больницу для проведения диагностики и необходимого лечения.

С начала 2022 года число нелегальных переходов границы Румынии украинскими гражданами значительно возросло и превысило отметку в 26 тысяч человек. Многие из них выбирают опасный путь через Марамуреш — высокогорный район Карпат, где за этот период спасатели провели более 150 спасательных операций, а 29 украинцев погибли.

Ранее также стало известно, что число солдат ВСУ, сбежавших в Румынию с начала спецоперации, равноценно армейскому корпусу.