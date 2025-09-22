В Румынии спасли украинца, который неделю провел в горах

Украинец, блуждавший неделю в суровых условиях Марамурешских гор, был спасен благодаря действиям румынских служб экстренной помощи. Об этом информирует радиостанция Romania.
В минувшее воскресенье, 29-летний украинец, проведя семь дней в горах, был найден в тяжелом состоянии грибниками. Он был сильно обезвожен и не принимал пищу на протяжении двух дней.
Мужчина также жаловался на сильные головные боли, ухудшение зрения на левый глаз и множественные ушибы. Медицинская бригада оперативно доставила его в ближайшую больницу для проведения диагностики и необходимого лечения.
С начала 2022 года число нелегальных переходов границы Румынии украинскими гражданами значительно возросло и превысило отметку в 26 тысяч человек. Многие из них выбирают опасный путь через Марамуреш — высокогорный район Карпат, где за этот период спасатели провели более 150 спасательных операций, а 29 украинцев погибли.
Ранее также стало известно, что число солдат ВСУ, сбежавших в Румынию с начала спецоперации, равноценно армейскому корпусу.