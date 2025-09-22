В Румынии спасли украинца, который неделю провел в горах

С начала 2022 года число нелегальных переходов границы Румынии украинскими гражданами значительно возросло и превысило отметку в 26 тысяч человек. Многие из них выбирают опасный путь через Марамуреш — высокогорный район Карпат, где за этот период спасатели провели более 150 спасательных операций, а 29 украинцев погибли.