Собянин: Еще два беспилотных средства сбиты системой ПВО на подлете к Москве

Ночью 22 сентября руководитель Крыма Сергей Аксенов сообщил, что, по уточненной информации, в результате атаки украинской армии на регион погибли три человека, еще 16 получили ранения. Он уточнил, что всем пострадавшим окажут необходимую помощь и поддержку, а также пожелал им скорейшего выздоровления.