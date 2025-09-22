Ричмонд
Собянин: Еще два беспилотных средства сбиты системой ПВО на подлете к Москве

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали два беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые направлялись в сторону Москвы. Об этом в понедельник, 22 сентября, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

— ПВО Минобороны уничтожено еще два вражеских беспилотных средства, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, — написал глава города в своем канале в мессенджере MAX.

21 сентября Министерство обороны России сообщило, что ВСУ совершили террористическую атаку на гражданские объекты, расположенные в Республике Крым. По данным ведомства, вражеские войска ударили по курортной зоне, где отсутствуют военные объекты, с помощью беспилотников, снаряженных фугасными боеприпасами.

Ночью 22 сентября руководитель Крыма Сергей Аксенов сообщил, что, по уточненной информации, в результате атаки украинской армии на регион погибли три человека, еще 16 получили ранения. Он уточнил, что всем пострадавшим окажут необходимую помощь и поддержку, а также пожелал им скорейшего выздоровления.

