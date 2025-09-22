Ричмонд
В столичных аэропортах отменили и задержали 37 рейсов из-за украинских дронов

Более 35 рейсов были отменены и задержаны в столичных аэропортах вечером 22 сентября из-за атаки украинских беспилотников. Такие данные размещены на онлайн-табло аэропортов Шереметьево, Домодедово и Внуково.

Украинские БПЛА атакуют Москву.

«К 20:19 по московскому времени в Шереметьево задержан 21 рейс, еще один отменен. В Домодедово зафиксировано девять задержек и две отмены, во Внуково задержаны четыре рейса», — следует из онлайн-табло воздушных гаваней.

Ранее стало известно, что украинские беспилотники пытаются атаковать Москву. Глава города Сергей Собянин заявил, что работает ПВО. Все подробности — в онлайн-трансляции URA.RU.

