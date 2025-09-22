Уже 11 дронов за вечер: Собянин заявил о ликвидации ещё двух БПЛА на подлёте к Москве

«ПВО Минобороны уничтожено ещё два вражеских беспилотных средства, летевших на Москву», — написал он в Telegram-канале.
Специалисты экстренных служб занимаются ликвидацией последствий падения обломков.
В понедельник вечером в Московской области были задействованы системы противовоздушной обороны. Мэр Сергей Собянин сообщил, что девять беспилотников были сбиты на подлёте к столице.
