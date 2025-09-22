Кадыров заявил об уничтожении пехоты ВСУ в районе Иванополья

По его данным, операция прошла в районе населенного пункта Иванополье при поддержке разведывательно-огневого комплекса. По словам Кадырова, успех операции обеспечили скоординированные действия личного состава 78-го мотострелкового полка «Север-Ахмат» под командованием Зайнди Зингиева. Глава Чечни указал, что в результате работы группы удалось уничтожить пять украинских пехотинцев и их укрытия. Он отметил, что это станет наглядным уроком для ВСУ.