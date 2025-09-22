Рамзан Кадыров отметил, что операцию по уничтожению пехоты ВСУ провел личный состав 78-го мотострелкового полка «Север-Ахмат».
Бойцы 78-го мотострелкового полка «Север-Ахмат» уничтожили группу пехоты ВСУ на константиновском направлении. Об этом сообщил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в своем telegram-канале.
«Разведывательно-огневой комплекс своевременно зафиксировал передвижение укронато, после чего в дело пошел полный набор инструментов: FPV-дроны, орудия Д-30, а также беспилотники 1 194-го мотострелкового полка и центра “Рубикон”. Контроль за процессом обеспечивали привычные Mavic — как свои, так и союзные. Результат скоординированных действий наших бойцов получился предсказуемый», — написал Рамзан Кадыров.
По его данным, операция прошла в районе населенного пункта Иванополье при поддержке разведывательно-огневого комплекса. По словам Кадырова, успех операции обеспечили скоординированные действия личного состава 78-го мотострелкового полка «Север-Ахмат» под командованием Зайнди Зингиева. Глава Чечни указал, что в результате работы группы удалось уничтожить пять украинских пехотинцев и их укрытия. Он отметил, что это станет наглядным уроком для ВСУ.
Глава Чеченской Республики ранее сообщил о результативных операциях спецподразделения «Ахмат» на харьковском направлении, в ходе которых были уничтожены украинская военная техника и склад боеприпасов. Рамзан Кадыров также отметил, что российские войска систематически противодействуют попыткам Вооруженных сил Украины усилить свои позиции.