На Кубани арестовали отца, который утопил в реке трёхлетнюю дочь с ДЦП

Напомним, что тело трёхлетней малышки нашли в Краснодарском крае. В её убийстве подозревается собственный отец. Он ударил её по голове, а потом вывез тело к реке и утопил. Известно, что девочка страдала от ДЦП. Следствие установило, что отец забрал ребёнка у матери и совершил преступление 19 сентября. Чтобы отвести от себя подозрения, он солгал о том, что малышку похитили и обратился в правоохранительные органы.