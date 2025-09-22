Пенсионерка из Таганрога потеряла 600 тысяч рублей после общения с мошенниками

Пенсионерка из Таганрога поверила мошенникам и потеряла 600 тысяч рублей. Об этом рассказали в донском главке МВД.
Инцидент произошел с 82-летней женщиной. Пожилая таганроженка рассказала полицейским, что ей позвонила неизвестная, представилась сотрудником следственного органа военной прокуратуры и начала запугивать мошенниками, которые якобы пытаются похитить сбережения.
Испугавшись, женщина поверила и, следуя указаниям, перевела деньги через банкоматы на чужие счета.
По факту произошедшего уже завели дело по статье «Мошенничество» (ч. 3 ст. 159 УК РФ). Сейчас сотрудники полиции выясняют личности преступников.
