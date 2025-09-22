На подступах к Москве ПВО уничтожила два вражеских БПЛА

Пресечена попытка атаки беспилотников на Москву.
Силы противовоздушной обороны уничтожили два беспилотника на подступах к Москве. Беспилотные летательные аппараты противника были сбиты при попытке атаковать столицу. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
«ПВО Минобороны уничтожено еще два вражеских беспилотных средства, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал Собянин своем telegram-канале.
Атаки беспилотников на Москву происходят не впервые — ранее, 9 сентября, силы ПВО уже уничтожали летательные аппараты, направлявшиеся к столице. В подобных случаях специалисты экстренных служб также выезжали на места падения обломков для оценки ситуации и устранения последствий.