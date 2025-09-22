TWZ: Boeing начала производство истребителей шестого поколения F-47

Компания Boeing запустила производство истребителя F-47 для ВВС США.
Компания Boeing начала производство первого прототипа истребителя шестого поколения F-47 для ВВС США. Об этом сообщает издание The War Zone со ссылкой на слова начальника штаба ВВС генерала Дэвида Оллвина. По его данным, сборка машины стартовала в рамках инициативы «Господство в воздухе нового поколения» (NGAD).
«После многих лет работы, сотен часов испытаний и тысяч человеко-часов лабораторных исследований президент объявил о создании F-47. Это платформа, которая, наряду со всеми остальными системами [NGAD], обеспечит доминирование в будущем», — приводит слова Оллвина издание The War Zone.
В рамках инициативы NGAD параллельно ведется разработка беспилотных летательных аппаратов-спутников, новых двигателей, систем радиоэлектронной борьбы и управления боем. Конкретные характеристики F-47 не раскрываются. Однако The War Zone сообщает, что радиус боевого действия нового истребителя превысит одну тысячу морских миль, максимальная скорость будет более двух махов, а также будут использованы передовые технологии малозаметности. ВВС США планируют закупить как минимум 185 таких самолетов по цене свыше 300 миллионов долларов за каждый.