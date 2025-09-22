TWZ: Boeing начала производство истребителей шестого поколения F-47

В рамках инициативы NGAD параллельно ведется разработка беспилотных летательных аппаратов-спутников, новых двигателей, систем радиоэлектронной борьбы и управления боем. Конкретные характеристики F-47 не раскрываются. Однако The War Zone сообщает, что радиус боевого действия нового истребителя превысит одну тысячу морских миль, максимальная скорость будет более двух махов, а также будут использованы передовые технологии малозаметности. ВВС США планируют закупить как минимум 185 таких самолетов по цене свыше 300 миллионов долларов за каждый.