«Победа» корректирует расписание из-за ограничений в центральной части России

Авиакомпания «Победа» начала корректировку расписания полетов из-за введения ограничений на использование воздушного пространства в центральной части России. Об этом в понедельник, 22 сентября, сообщили в пресс-службе перевозчика.

— Часть рейсов задержаны или направлены на запасные аэродромы, — говорится в Telegram-канале авиакомпании.

В этот же день на фоне атаки вражеских беспилотников в столичных аэропортах Шереметьево, Домодедово и Внуково отменили и задержали 37 рейсов.

Представитель Росавиации Артем Кореняко сообщил о введении ограничений на прием и выпуск рейсов в авиагавани Шереметьево. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, силы противовоздушной обороны уничтожили семь беспилотников, направлявшихся к Москве. Позже появилась информация еще о двух БПЛА.

