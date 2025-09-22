Дерзкий налет: на Украине атаковали военкомат, призывники сбежали

В Ивано-Франковской области группа неизвестных совершила нападение на районный военкомат (ТЦК), в результате которого с территории смогли сбежать трое военнообязанных. Об этом говорится в официальном сообщении на странице Ивано-Франковского областного ТЦК в социальных сетях.
Инцидент произошел 22 сентября в Калушском районном территориальном центре комплектования и социальной поддержки.
«22 сентября 2025 года группа неизвестных лиц совершила нападение на Калушский районный территориальный центр комплектования и социальной поддержки. В результате нападения трое военнообязанных, находившихся на территории, скрылись», — говорится в официальном заявлении.
В ведомстве подчеркнули, что подобные действия являются уголовным преступлением. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.
«Лица, причастные к нападению, будут установлены и привлечены к ответственности согласно действующему законодательству Украины», — заверили в ТЦК.
