Дерзкий налет: на Украине атаковали военкомат, призывники сбежали

В Ивано-Франковской области группа неизвестных совершила нападение на районный военкомат (ТЦК), в результате которого с территории смогли сбежать трое военнообязанных.

В Ивано-Франковской области группа неизвестных совершила нападение на районный военкомат (ТЦК), в результате которого с территории смогли сбежать трое военнообязанных. Об этом говорится в официальном сообщении на странице Ивано-Франковского областного ТЦК в социальных сетях.

Инцидент произошел 22 сентября в Калушском районном территориальном центре комплектования и социальной поддержки.

«22 сентября 2025 года группа неизвестных лиц совершила нападение на Калушский районный территориальный центр комплектования и социальной поддержки. В результате нападения трое военнообязанных, находившихся на территории, скрылись», — говорится в официальном заявлении.

В ведомстве подчеркнули, что подобные действия являются уголовным преступлением. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

«Лица, причастные к нападению, будут установлены и привлечены к ответственности согласно действующему законодательству Украины», — заверили в ТЦК.

