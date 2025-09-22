Дерзкий налет: на Украине атаковали военкомат, призывники сбежали

В Ивано-Франковской области группа неизвестных совершила нападение на районный военкомат (ТЦК), в результате которого с территории смогли сбежать трое военнообязанных. Об этом говорится в официальном сообщении на странице Ивано-Франковского областного ТЦК в социальных сетях.