Мужчина на «Газели» пытался ввезти 34 БПЛА из Казахстана на территорию России

В Самарской области сотрудники таможни пресекли попытку незаконного ввоза крупной партии беспилотных летательных аппаратов разного типа, следовавшей в Россию из Казахстана. Об этом сообщает пресс-служба Федеральной таможенной службы РФ в понедельник, 22 сентября.
«Тридцать четыре беспилотных летательных аппарата в разобранном виде и один квадрокоптер (DJI Mavic) с пультом дистанционного управления обнаружили самарские таможенник», — говорится в сообщении.
Отмечается, что инцидент произошел возле пункта пропуска «Сагарчин» в Самарской области. Сотрудники таможенной службы остановили «Газель», следовавшую из Казахстана. При обыске грузовика в нем было было обнаружено множество беспилотников, которые водитель планировал перевезти в Башкортостан.
В ходе досмотра транспорта было изъято 34 разобранных FPV-дрона, оснащенных камерами для видеотрансляции. Также был обнаружен один квадрокоптер с пультом управления и два беспилотных крыла типа «Ключ-Фортуна».
Согласно предварительной экспертизе, два аппарата являются беспилотниками самолетного типа с грузоподъемностью до пяти кг. Еще один БПЛА имеет разведывательное назначение. Остальные комплектующие, найденные в «Газели», могут быть использованы для сборки 32 малогабаритных дронов, способных сбрасывать грузы. При этом в сопроводительных документах к грузу данная техника указана не была.
Мужчина, перевозивший груз, утверждал, что дроны принадлежат ему и якобы предназначены для личного использования и видеосъемки. В свою очередь представители таможенной службы отметили, что подобное количество беспилотных летательных аппаратов не может использоваться в частных целях. Это может представлять потенциальную угрозу безопасности.
По факту попытки незаконного ввоза беспилотников в РФ проводится проверка. Найденные в машине беспилотники также были задержаны до уточнения всех обстоятельств инцидента.
