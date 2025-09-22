Ричмонд
Во время рейда в Ростовской области накрыли подпольный рыбный цех

Донские полицейские проверили около 250 человек и выявили различные нарушения.

Источник: Комсомольская правда

В Волгодонске в ходе оперативно-профилактического мероприятия проверили около 250 человек и выявили подпольный рыбный цех. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Ростовской области.

Всего в полицию для выяснения обстоятельств были доставлены 123 человека.

В Цимлянском районе правоохранители обнаружили нелегальный цех по производству рыбной продукции. В помещении, принадлежащем местному жителю, изъяли более 6 тонн рыбы без маркировки.

Также был задержан 43-летний мужчина по подозрению в серии краж из торговых сетей. В отношении него возбуждены уголовные дела (ч. 1 ст. 158 УК РФ).

Кроме этого, поймали водителя с поддельным удостоверением, а на территории одного их частных домов заметили участок с запрещенным наркотическим растением. По двум последним указанным фактам проводятся проверки.

