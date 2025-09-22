Собянин: силы ПВО отразили атаку еще одного летевшего на Москву БПЛА

Ранее глава города сообщил об 11 сбитых вражеских беспилотниках. Таким образом, число сбитых БПЛА достигло 12.
«Уничтожен еще один вражеский беспилотник, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал мэр в своем официальном канале в МАХ.
