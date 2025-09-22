Собянин: Еще один беспилотник уничтожен на подлете к Москве

Ночью 22 сентября очевидцы сообщили о взрывах в Ейске и Славянске-на-Кубани в Краснодарском крае. По их словам, в небе над населенными пунктами активно работала система ПВО, было слышно более десятка взрывов — российские войска сбили несколько дронов.