Собянин: Еще один беспилотник уничтожен на подлете к Москве

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ), который направлялся в сторону Москвы. Об этом в понедельник, 22 сентября, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

— Уничтожен еще один вражеский беспилотник, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, — написал Собянин в своем канале в мессенджере MAX.

21 сентября Министерство обороны России сообщило, что ВСУ совершили террористическую атаку на гражданские объекты, расположенные в Республике Крым. По данным оборонного ведомства, вражеская армия ударила по курортной зоне, где отсутствуют военные объекты, с помощью беспилотников, снаряженных фугасными боеприпасами.

Ночью 22 сентября очевидцы сообщили о взрывах в Ейске и Славянске-на-Кубани в Краснодарском крае. По их словам, в небе над населенными пунктами активно работала система ПВО, было слышно более десятка взрывов — российские войска сбили несколько дронов.

