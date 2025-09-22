Сбит еще один беспилотник, летевший на Москву

По данным, опубликованным на онлайн-табло, более 35 рейсов были отменены или задержаны в аэропортах Москвы в связи с атакой украинских БПЛА. Ранее Собянин проинформировал, что силами противовоздушной обороны было уничтожено девять беспилотников, направлявшихся в сторону города.