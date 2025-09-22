В США мужчина заморил голодом двухмесячного сына

В Соединенных Штатах мужчина заморил голодом двухмесячного ребенка, сообщает Mirror.
В ходе следствия мужчина пояснил, что не кормил своего сына, так как не считал это своей обязанностью.
Кроме того, было установлено, что в течение двух месяцев после рождения ребенка родители ни разу не показали ребенка медикам.
Суд признал 40-летнего Кристофера Мэтьюза виновным в жестоком обращении с младенцем при наличии отягчающих обстоятельств и назначил ему наказание в виде 20 лет тюремного заключения. Мать ребенка получила аналогичное наказание.
Ранее сообщалось, что против 34-летней россиянки Эрики Владыко, оставившей в отеле Бангкока свою четырехлетнюю дочь на несколько дней в одиночестве, могут возбудить уголовное дело по статье о покушении на убийство, если будет доказано, что она намеренно бросила ребенка одного.