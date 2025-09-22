В США мужчина заморил голодом двухмесячного сына

Ранее сообщалось, что против 34-летней россиянки Эрики Владыко, оставившей в отеле Бангкока свою четырехлетнюю дочь на несколько дней в одиночестве, могут возбудить уголовное дело по статье о покушении на убийство, если будет доказано, что она намеренно бросила ребенка одного.