В США мужчина заморил голодом двухмесячного сына

Мужчина заявил, что не кормил сына, поскольку не считал это своей обязанностью.

Источник: Аргументы и факты

В Соединенных Штатах мужчина заморил голодом двухмесячного ребенка, сообщает Mirror.

В ходе следствия мужчина пояснил, что не кормил своего сына, так как не считал это своей обязанностью.

Кроме того, было установлено, что в течение двух месяцев после рождения ребенка родители ни разу не показали ребенка медикам.

Суд признал 40-летнего Кристофера Мэтьюза виновным в жестоком обращении с младенцем при наличии отягчающих обстоятельств и назначил ему наказание в виде 20 лет тюремного заключения. Мать ребенка получила аналогичное наказание.

Ранее сообщалось, что против 34-летней россиянки Эрики Владыко, оставившей в отеле Бангкока свою четырехлетнюю дочь на несколько дней в одиночестве, могут возбудить уголовное дело по статье о покушении на убийство, если будет доказано, что она намеренно бросила ребенка одного.