Франция официально признала Палестину государством

Франция признает государственность Палестины. Соответствующее заявление сделал глава страны Эммануэль Макрон.
«Я заявляю о признании сегодня Францией Государства Палестина», — сказал Макрон. Об этом он заявил в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, где проходит конференция по палестинскому вопросу.
Франция рассчитывает на конструктивный диалог в рамках ООН и партнерство со странами региона для достижения устойчивого мира. Ранее Палестину признала Португалия.
Ранее признание Палестины в качестве независимого государства уже подтвердили Канада, Австралия и Великобритания. Эти решения были приняты на фоне продолжающегося конфликта в секторе Газа и направлены на поддержку мирного урегулирования и реализации принципа создания двух государств.