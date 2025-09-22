Ричмонд
Франция официально признала Палестину государством

Франция признает государственность Палестины. Соответствующее заявление сделал глава страны Эммануэль Макрон.

Свое заявление Макрон сделал в ходе конференции в Нью-Йорке.

Франция признает государственность Палестины. Соответствующее заявление сделал глава страны Эммануэль Макрон.

«Я заявляю о признании сегодня Францией Государства Палестина», — сказал Макрон. Об этом он заявил в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, где проходит конференция по палестинскому вопросу.

Франция рассчитывает на конструктивный диалог в рамках ООН и партнерство со странами региона для достижения устойчивого мира. Ранее Палестину признала Португалия.

Ранее признание Палестины в качестве независимого государства уже подтвердили Канада, Австралия и Великобритания. Эти решения были приняты на фоне продолжающегося конфликта в секторе Газа и направлены на поддержку мирного урегулирования и реализации принципа создания двух государств.

Узнать больше по теме
Палестина: история, конфликты и современное положение
Палестина — древняя земля с богатой историей, ставшая центром одного из самых затяжных конфликтов современности. Этот регион, священный для трех мировых религий, уже более века остается яблоком раздора на Ближнем Востоке. Сегодня она разделена на Западный берег и сектор Газа, но не прекращает добиваться международного признания и права на самоопределение. Разбираемся в истории образования этого государства и его пути к независимости.
Читать дальше