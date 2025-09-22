Неизвестные напали на ТЦК под Ивано-Франковском и освободили 3 задержанных

Группа неизвестных атаковала один из территориальных центров комплектования (ТЦК — налог военкомата на Украине), в результате удалось сбежать трем военнообязанным, сообщил Ивано-Франковский областной ТЦК в соцсетях.
Сообщается, что инцидент произошел 22 сентября в Калушском районном ТЦК.
«В результате нападения трое военнообязанных, находившихся на территории, скрылись», — говорится в заявлении ведомства.
Нападавшим также удалось скрыться, указано в сообщении. ТЦК пригрозил причастным к нападению привлечением к ответственности по действующему уголовному законодательству Украины.
Ранее сообщалось, что в Черкассах мужчина ударил сотрудника ТЦК по голове пакетом с топором после того, как тот потребовал предоставить документы.