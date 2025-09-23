Массовое отравление на поминках в ресторане Новороссийска проверит полиция

Пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю подтвердила наличие материалов по данному происшествию в ОМВД России по Новороссийску. В то же время, в ведомстве уточнили, что официально зафиксировано лишь одно отравление. В настоящее время проводится вся необходимая проверка обстоятельств случившегося.