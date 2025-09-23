Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Массовое отравление на поминках в ресторане Новороссийска проверит полиция

В Новороссийске после поминальной трапезы помощь медиков потребовалась 16 человекам.

Источник: Комсомольская правда

В Новороссийске полиция проверяет информацию о массовом отравлении участников трапезы в ресторане во время поминок в селе Кирилловка. Инцидент произошел в субботу, 20 сентября.

По имеющимся данным, пострадали 16 человек, пришедших на поминальную трапезу.

Пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю подтвердила наличие материалов по данному происшествию в ОМВД России по Новороссийску. В то же время, в ведомстве уточнили, что официально зафиксировано лишь одно отравление. В настоящее время проводится вся необходимая проверка обстоятельств случившегося.