Массовое отравление на поминках в ресторане Новороссийска проверит полиция

В Новороссийске полиция проверяет информацию о массовом отравлении участников трапезы в ресторане во время поминок в селе Кирилловка. Инцидент произошел в субботу, 20 сентября.
По имеющимся данным, пострадали 16 человек, пришедших на поминальную трапезу.
Пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю подтвердила наличие материалов по данному происшествию в ОМВД России по Новороссийску. В то же время, в ведомстве уточнили, что официально зафиксировано лишь одно отравление. В настоящее время проводится вся необходимая проверка обстоятельств случившегося.