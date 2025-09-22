«Аэрофлот» выдал экстренное предупреждение для россиян на фоне атаки БПЛА

В компании пояснили, что переоформление происходит на те же маршруты и классы обслуживания с изменением дат других рейсов под кодом SU. Сделать это можно самостоятельно — через чат-бот на сайте или мобильное приложение, а также обратившись в контакт-центр. Возврат средств осуществляется дистанционно по онлайн-заявке через форму обратной связи на сайте, без необходимости посещения касс аэропорта. При этом возврат за билеты, купленные у агентов или на сторонних онлайн-сервисах, производится только через соответствующих продавцов.