Мединский с иронией отреагировал на запрет фильма Гайдая в Молдавии

Мединский назвал глупостью запрет фильма «Иван Васильевич меняет профессию».
Запрет культовой советской комедии Леонида Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию» в Молдавии является глупостью. Об этом заявил помощник президента России Владимир Мединский в ответ на решение молдавских властей прекратить трансляцию фильма из-за «милитаристского содержания».
«Стараюсь не замечать всякого рода глупости. Но это особый случай. Запретить комедию Гайдая из-за “милитаристского контекста и политического содержания”… Такими решениями “молдаванские власти” реально себя обессмертят!», — написал Мединский в telegram-канале.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова также прокомментировала запрет фильма, назвав это проявлением «демократии» по версии президента Молдавии Майи Санду. Конкретные причины запрета не раскрыты.