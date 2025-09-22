Собянин: силы ПВО сбили еще один БПЛА, направлявшийся к Москве

Российские средства противовоздушной обороны сбили очередной украинский БПЛА, который был нацелен на объекты в Москве, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
«Уничтожен ещё один вражеский беспилотник, летевший на Москву», — написал градоначальник в своем канале в мессенджере Max.
Собянин сообщил, что обломки беспилотника упали на землю, в этом районе работают сотрудники экстренных служб.
Таким образом, общее число уничтоженных на подлете к Москве вечером 22 сентября вражеских дронов достигло 12.
Ранее мэр Москвы сообщил, что силы ПВО отражают атаку БПЛА на столицу. В 19.40 по мск он сообщил об уничтожении семи беспилотников, впоследствии Собянин информировал об уничтожении еще четырех вражеских дронов.