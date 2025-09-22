Ричмонд
+25°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Собянин: силы ПВО сбили еще один БПЛА, направлявшийся к Москве

Всего с 19.40 по мск на подлете к столице уничтожили 12 вражеских дронов.

Источник: Аргументы и факты

Российские средства противовоздушной обороны сбили очередной украинский БПЛА, который был нацелен на объекты в Москве, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Уничтожен ещё один вражеский беспилотник, летевший на Москву», — написал градоначальник в своем канале в мессенджере Max.

Собянин сообщил, что обломки беспилотника упали на землю, в этом районе работают сотрудники экстренных служб.

Таким образом, общее число уничтоженных на подлете к Москве вечером 22 сентября вражеских дронов достигло 12.

Ранее мэр Москвы сообщил, что силы ПВО отражают атаку БПЛА на столицу. В 19.40 по мск он сообщил об уничтожении семи беспилотников, впоследствии Собянин информировал об уничтожении еще четырех вражеских дронов.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше