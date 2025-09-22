Аэропорт Копенгагена закрылся из-за якобы появления дронов

Сервис Flightradar24 в своем аккаунте в соцсети X уточнил, что взлеты и посадки были приостановлены с 20:26 по местному времени (21:26 мск). По меньшей мере 11 рейсов пришлось перенаправить в альтернативные аэропорты. Представители аэропорта совместно с полицией оценивают ситуацию и принимают решения о возобновлении работы по мере устранения угрозы. Ориентировочные сроки открытия воздушной гавани пока не называются.