Собянин: Сбито еще два вражеских беспилотных средства на подлете к Москве

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ), атаковавших Москву. Об этом в понедельник, 22 сентября, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
— ПВО Минобороны сбито ещё два вражеских беспилотных средства, атаковавших Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, — написал Собянин в своем канале в мессенджере MAX.
Помимо этого, 21 сентября Министерство обороны России сообщило, что ВСУ совершили террористическую атаку на гражданские объекты, расположенные в Республике Крым. По данным оборонного ведомства, вражеская армия ударила по курортной зоне, где отсутствуют военные объекты, с помощью беспилотников, снаряженных фугасными боеприпасами.
Позже глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил, что, по уточненным данным, в результате атаки Вооруженных сил Украины на регион погибли три человека, еще 16 получили ранения.
По данным Министерства обороны, силы российской ПВО в ночь на 20 сентября ликвидировали 149 вражеских дронов над территорией страны. Атакам подверглись Брянская, Ростовская, Волгоградская области и другие регионы страны.