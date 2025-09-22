Ричмонд
Силы ПВО отразили атаку БПЛА ВСУ на Севастополь

Силы противовоздушной обороны и Черноморский флот отразили атаку БПЛА Вооружённых сил Украины (ВСУ) на Севастополь. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. По его словам, военные отработали по всем целям над морем, уничтожив более шести беспилотников на подлёте к городу. Один дрон, по предварительным данным, был уничтожен над полем в районе Качи.

Источник: Life.ru

«По всем целям наши военные отработали над морем: было уничтожено более 6 беспилотников на подлёте к Севастополю и один, по предварительной информации, над полем в районе Качи. Загорелась трава, её уже тушат», — написал Развожаев в телеграм-канале.

Он отметил, что никакие объекты инфраструктуры и гражданские лица не пострадали.

Ранее силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 12 беспилотников Вооружённых сил Украины, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

