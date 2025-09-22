Силы ПВО отразили атаку БПЛА ВСУ на Севастополь

«По всем целям наши военные отработали над морем: было уничтожено более 6 беспилотников на подлёте к Севастополю и один, по предварительной информации, над полем в районе Качи. Загорелась трава, её уже тушат», — написал Развожаев в телеграм-канале.
Он отметил, что никакие объекты инфраструктуры и гражданские лица не пострадали.
Ранее силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 12 беспилотников Вооружённых сил Украины, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.