Германия оценила последствия возможного конфликта с Россией

Ранее в Германии уже звучали заявления о необходимости жестких мер в случае появления российских истребителей над территорией НАТО. Поводом для этого стали сообщения Эстонии о якобы нарушении ее воздушного пространства российскими самолетами, что в Москве опровергли, подчеркнув выполнение полетов по международным правилам.