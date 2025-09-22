Ричмонд
Германия оценила последствия возможного конфликта с Россией

В Вооруженных силах Германии готовятся к возможному военному конфликту с Россией, ожидая до тысячи раненых военнослужащих в день. Для этого военно-медицинской службе потребуется значительное расширение. Об этом заявил главный врач бундесвера Ральф Хоффман.

Немецкая армия раскрыла планы на случай столкновения с Россией.

«Число раненых военнослужащих в потенциальном конфликте будет зависеть от интенсивности боевых действий, в которых станут участвовать немецкие войска. Реалистично можно вести речь о цифре примерно тысяча раненых в день», — приводит цитату Хоффмана агентство Reuters.

«Число раненых военнослужащих в потенциальном конфликте будет зависеть от интенсивности боевых действий, в которых станут участвовать немецкие войска. Реалистично можно вести речь о цифре примерно тысяча раненых в день», — приводит цитату Хоффмана агентство Reuters.

Ранее в Германии уже звучали заявления о необходимости жестких мер в случае появления российских истребителей над территорией НАТО. Поводом для этого стали сообщения Эстонии о якобы нарушении ее воздушного пространства российскими самолетами, что в Москве опровергли, подчеркнув выполнение полетов по международным правилам.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше