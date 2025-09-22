Суд конфисковал активы семьи экс-мэра Владивостока Пушкарева

В числе ответчиков оказались несколько физических лиц и более 20 компаний, среди которых предприятия групп «Востокцемент» и «Ренессанс». По данным Генпрокуратуры, стоимость этих компаний превышает 79 миллиардов рублей, при этом их годовая выручка составляет более 51 миллиарда, а чистая прибыль — около 5,4 миллиарда рублей.