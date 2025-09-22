Суд конфисковал активы семьи экс-мэра Владивостока Пушкарева

Тверской суд Москвы постановил изъять активы на сумму около 79 миллиардов рублей, связанные с семьей и доверенными лицами бывшего мэра Владивостока Игоря Пушкарева, осужденного за коррупцию и впоследствии отправившегося на СВО. В суде уточнили, что исковые требования Генпрокуратуры были полностью удовлетворены.
В числе ответчиков оказались несколько физических лиц и более 20 компаний, среди которых предприятия групп «Востокцемент» и «Ренессанс». По данным Генпрокуратуры, стоимость этих компаний превышает 79 миллиардов рублей, при этом их годовая выручка составляет более 51 миллиарда, а чистая прибыль — около 5,4 миллиарда рублей.
Как отмечается в материалах дела, занимая должность мэра, Пушкарев продолжал контролировать ряд коммерческих структур, о чем не сообщал официальным органам. Управлявшие активами лица скрывали доходы, в том числе с помощью офшорных схем и иностранных финансовых инструментов.
Напомним, Пушкарёва арестовали в июне 2016 года. 9 апреля 2019 года Тверской суд Москвы признал его виновным в получении взятки в особо крупном размере по части 6 статьи 290 УК РФ, злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ) и коммерческом подкупе (п. «а» ч. 2 ст. 204 УК РФ). Его приговорили к 15 годам колонии строгого режима.