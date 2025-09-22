Ричмонд
Число сбитых БПЛА на пути к Москве выросло до 15

Силы ПВО сбили еще один БПЛА, летевший в сторону Москвы, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Всего число уничтоженных дронов на пути к городу выросло до 15.

Источник: РИА "Новости"

Об атаке БПЛА Сергей Собянин сообщил в 19:30. Жители Подмосковья сообщали о взрывах. Пострадавших и повреждений, по предварительной информации, нет. Аэропорт Шереметьево приостановил работу.

