Мэр Москвы: Уничтожен еще один беспилотник, летевший к Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин в понедельник, 22 сентября, сообщил о ликвидации силами противовоздушной обороны (ПВО) еще одного беспилотника (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ).

— Силами ПВО Минобороны уничтожен ещё один беспилотник, атаковавший Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, — написал Собянин в своем канале в мессенджере MAX.

Помимо этого, 21 сентября Министерство обороны России сообщило, что ВСУ совершили террористическую атаку на гражданские объекты, расположенные в Республике Крым.

Позже глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил, что, по уточненным данным, в результате атаки Вооруженных сил Украины на регион погибли три человека, еще 16 получили ранения.

