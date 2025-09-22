В Донецке при атаке БПЛА пострадал мирный житель: врачи достали из его головы чип дрона

В Донецкой Народной Республике врачи достали из головы жителя Донецка Николая чип от беспилотника ВСУ, пишет РИА Новости.
Пострадавший поделился подробностями инцидента. Николай рассказал, что в момент беспилотной атаки находился на строительном объекте. В результате падения дрона пострадал он и его напарник.
«Ранение — нога, рука и голова. Из головы достали чип беспилотника… 15 дней на больничном», — сообщил Николай.
В понедельник, 22 сентября, сотрудникам Росгвардии удалось сорвать массированную атаку БПЛА. Боевики ВСУ планировали ударить по территории РФ. Мобильные огневые группы Росгвардии уничтожили девять дронов самолетного типа.
