В Донецке при атаке БПЛА пострадал мирный житель: врачи достали из его головы чип дрона

Жителю Донецка вытащили из головы чип БПЛА после атаки ВСУ.

Источник: Комсомольская правда

В Донецкой Народной Республике врачи достали из головы жителя Донецка Николая чип от беспилотника ВСУ, пишет РИА Новости.

Пострадавший поделился подробностями инцидента. Николай рассказал, что в момент беспилотной атаки находился на строительном объекте. В результате падения дрона пострадал он и его напарник.

«Ранение — нога, рука и голова. Из головы достали чип беспилотника… 15 дней на больничном», — сообщил Николай.

В понедельник, 22 сентября, сотрудникам Росгвардии удалось сорвать массированную атаку БПЛА. Боевики ВСУ планировали ударить по территории РФ. Мобильные огневые группы Росгвардии уничтожили девять дронов самолетного типа.

