На Кубани расследуют дело о подделке свидетельства о смерти

В начале сентября ведомство сообщило, что следственная часть расследует уголовное дело в отношении 22-летней москвички, которая, по данным следствия, подала в ЗАГС Москвы лжезаключение врача о смерти своего отца на Украине и получила свидетельство о его смерти. При этом девушка знала, что ее отец жив и в отношении него в Краснодаре расследуется уголовное дело о мошенничестве, а сам он находится в федеральном розыске.