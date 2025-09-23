На Кубани расследуют дело о подделке свидетельства о смерти

В начале сентября ведомство сообщило, что следственная часть расследует уголовное дело в отношении 22-летней москвички, которая, по данным следствия, подала в ЗАГС Москвы лжезаключение врача о смерти своего отца на Украине и получила свидетельство о его смерти. При этом девушка знала, что ее отец жив и в отношении него в Краснодаре расследуется уголовное дело о мошенничестве, а сам он находится в федеральном розыске.
После этого злоумышленница направила следователям ходатайство о прекращении в отношении родственника уголовного преследования в связи с его смертью.
Как сообщали в кубанском управлении МВД, правда выяснилась, когда в социальной сети полицейский обнаружил видео с праздничного мероприятия подозреваемой. На нем девушке позвонил «покойный» отец и поздравил с торжественным событием. Позже следователи установили факты неоднократного общения злоумышленницы со своим родителем.
«В настоящее время расследование уголовного дела об использовании поддельного документа для сокрытия другого преступления продолжается», — рассказали агентству в краевом ГУМВД в понедельник.
В ведомстве ранее уточняли, что уголовное дело в отношении девушки возбуждено по части 4 статьи 327 УК РФ (подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков).
На видео, которое распространяется в СМИ, слышно, как мужчина, который якобы находится «за границей, в Париже», поздравляет молодых людей со свадьбой голосовым сообщением, упоминая при этом, что «на время его отсутствия» за него остался его «папа».
Как утверждает РЕН ТВ в Telegram-канале, речь может идти об Александре (Рашидовиче) Хайруллаеве, который, как заявляется, обманул инвесторов на сумму более 100 миллионов рублей, пообещав построить высокодоходные теплицы. Проект, как сообщает телеканал, оказался фикцией.