Воздушную гавань Копенгагена закрыли якобы из-за беспилотников

А ранее в московском аэропорту Шереметьево ввели ограничения на приём и выпуск воздушных судов из-за атаки украинских беспилотников. Информация о введении плана «Ковёр» во всех столичных аэропортах, распространяемая в соцсетях и Telegram-каналах, была опровергнута официальным представителем ведомства Артёмом Кореняко. По его заверениям, аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский продолжают работать в штатном порядке.