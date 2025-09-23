Ричмонд
Собянин сообщил об уничтожении еще двух БПЛА над Москвой

Всего за день силы ПВО сбили 15 дронов, летевших в сторону столицы.

Источник: Аргументы и факты

Силы противовоздушной обороны Минобороны России нейтрализовали еще два украинских беспилотника, направленных на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. О произошедшем он написал в своем Telegram-канале.

По словам градоначальника, только за понедельник было зафиксировано и уничтожено уже 15 дронов, атаковавших город.

Собянин уточнил, что на местах падения обломков работают специалисты экстренных служб, которые занимаются проверкой территории и устранением последствий.

Ранее над шестью регионами Российской Федерации было ликвидировано 17 дронов. Шесть беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины уничтожили в Воронежской области.

