Собянин сообщил об уничтожении еще двух БПЛА над Москвой

Силы противовоздушной обороны Минобороны России нейтрализовали еще два украинских беспилотника, направленных на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. О произошедшем он написал в своем Telegram-канале.
По словам градоначальника, только за понедельник было зафиксировано и уничтожено уже 15 дронов, атаковавших город.
Собянин уточнил, что на местах падения обломков работают специалисты экстренных служб, которые занимаются проверкой территории и устранением последствий.
Ранее над шестью регионами Российской Федерации было ликвидировано 17 дронов. Шесть беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины уничтожили в Воронежской области.
