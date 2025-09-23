ПВО вечером сбила 81 БПЛА ВСУ

«Двадцать второго сентября с 15.00 мск до полуночи дежурными средствами ПВО уничтожен 81 украинский беспилотный летательный аппарат над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Ростовской, Рязанской, Тульской областей, Московского региона, Республики Крым и акваторией Черного моря», — говорится в сообщении.
