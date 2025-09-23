Ричмонд
Профессора Сеченовского университета арестовали по делу о взятках

Савеловский суд Москвы арестовал профессора Сеченовского университета Амину Гараеву по обвинению в посредничестве во взяточничестве. Об этом в понедельник, 22 сентября, сообщила пресс-служба суда.

Савеловский суд Москвы арестовал профессора Сеченовского университета Амину Гараеву по обвинению в посредничестве во взяточничестве. Об этом в понедельник, 22 сентября, сообщила пресс-служба суда.

Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца. Гараева проходит по статье о посредничестве во взяточничестве в крупном размере.

— Постановлением Савеловского районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Гараевой Амины Султановны, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 3 ст. 291.1 УК РФ (Посредничество во взяточничестве), сроком на 2 месяца, — цитирует сообщение ведомства РИА Новости.

Согласно сайту университета, Гараева является доктором медицинских наук, профессором кафедры общественного здоровья и здравоохранения имени Н. А. Семашко. Детали обвинения не уточняются. Расследование продолжается.

22 сентября задержанный по подозрению в получении взятки на 1,1 миллиона рублей мэр Владимира Дмитрий Наумов признал свою вину.