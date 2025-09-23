Ричмонд
Собянин: Силы ПВО уничтожили еще два летевших к Москве беспилотника

Мэр Москвы Сергей Собянин во вторник, 23 сентября, сообщил о ликвидации силами противовоздушной обороны (ПВО) еще двух беспилотников (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ).

— Уничтожены еще два беспилотника, атаковавших Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, — написал Собянин в своем канале в мессенджере MAX.

Помимо этого, 21 сентября Министерство обороны России сообщило, что ВСУ совершили террористическую атаку на гражданские объекты, расположенные в Республике Крым.

В этот же день стало известно, что силы российской противовоздушной обороны (ПВО РФ) за ночь ликвидировали 114 вражеских дронов над территорией страны. Удару подверглись — Ростовская, Астраханская, Брянская области и другие регионы страны.

