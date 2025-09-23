Минобороны: над регионами РФ сбили 81 беспилотник за девять часов

Беспилотники ВСУ вновь попытались атаковать российские регионы. На территории РФ в течение девяти часов 22 сентября уничтожили 81 дрон. Об этом оповестили в пресс-службе Министерства обороны России.
В сообщении уточняется, что беспилотники ликвидированы в период с 15:00 22 сентября до полуночи. Дроны сбиты над девятью субъектами и акваторией Черного моря.
«Средствами ПВО уничтожен 81 украинский беспилотный летательный аппарат над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской областей, Московского региона, Ростовской, Рязанской, Тульской областей, Республики Крым и акваторией Черного моря», — говорится в уведомлении МО.
Ранее в Самарской области пресекли попытку нелегального ввоза крупной партии БПЛА, следовавшей в Россию из Казахстана. Всего изъято 34 беспилотника и квадрокоптер.