Минобороны: над регионами РФ сбили 81 беспилотник за девять часов

Украинские БПЛА попытались атаковать российские регионы.

Источник: Комсомольская правда

Беспилотники ВСУ вновь попытались атаковать российские регионы. На территории РФ в течение девяти часов 22 сентября уничтожили 81 дрон. Об этом оповестили в пресс-службе Министерства обороны России.

В сообщении уточняется, что беспилотники ликвидированы в период с 15:00 22 сентября до полуночи. Дроны сбиты над девятью субъектами и акваторией Черного моря.

«Средствами ПВО уничтожен 81 украинский беспилотный летательный аппарат над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской областей, Московского региона, Ростовской, Рязанской, Тульской областей, Республики Крым и акваторией Черного моря», — говорится в уведомлении МО.

Ранее в Самарской области пресекли попытку нелегального ввоза крупной партии БПЛА, следовавшей в Россию из Казахстана. Всего изъято 34 беспилотника и квадрокоптер.

