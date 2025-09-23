Ричмонд
+26°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Расчёты ПВО уничтожили 81 украинский БПЛА над регионами России

Средства противовоздушной обороны уничтожили 81 украинский беспилотный летательный аппарат над регионами России и акваторией Чёрного моря в период с 15:00 до 00:00 по московскому времени. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

Источник: Life.ru

«С 15.00 мск до полуночи дежурными средствами ПВО уничтожен 81 украинский беспилотный летательный аппарат над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской областей, Московского региона, Ростовской, Рязанской, Тульской областей, Республики Крым и акваторией Чёрного моря», — говорится в заявлении ведомства.

Напомним, что вечером 22 сентября мэр Москвы Сергей Собянин заявил об уничтожении 19 беспилотных летательных аппаратов, атаковавших столицу. На местах падения обломков беспилотников работают специалисты экстренных служб. Информации о возможных пострадавших и разрушениях нет.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше