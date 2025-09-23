Расчёты ПВО уничтожили 81 украинский БПЛА над регионами России

«С 15.00 мск до полуночи дежурными средствами ПВО уничтожен 81 украинский беспилотный летательный аппарат над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской областей, Московского региона, Ростовской, Рязанской, Тульской областей, Республики Крым и акваторией Чёрного моря», — говорится в заявлении ведомства.
Напомним, что вечером 22 сентября мэр Москвы Сергей Собянин заявил об уничтожении 19 беспилотных летательных аппаратов, атаковавших столицу. На местах падения обломков беспилотников работают специалисты экстренных служб. Информации о возможных пострадавших и разрушениях нет.